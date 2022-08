Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice si è fidanzata con un calciatore? Il rumor (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ex corteggiatrice Eleonora De Fazio ha trovato l’amore lontano da Uomini e Donne? Stando a quanto riportato da Amedeo Venza sembrerebbe proprio di sì. L’ex corteggiatrice di Luca Salatino, dopo diverse uscite con il tronista, era stata eliminata proprio a seguito di alcune segnalazioni che la vedevano impegnata con un altro ragazzo. Alle voci giunte in redazione, seppur in maniera anonima, Luca non aveva esitato a credere, a tal punto da decidere immediatamente di allontanare Eleonora dagli studi. A nulla erano valse le parole di Maria De Filippi. E neppure le lacrime della diretta interessata. “Eleonora, ex corteggiatrice di Luca, ritrova l’amore con Mattia, ex attaccante del Parma!”, ha scritto Venza. Nessuna incertezza nelle parole dell’influencer che ha taggato i due diretti interessati. Lui è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022) L’exEleonora De Fazio ha trovato l’amore lontano da? Stando a quanto riportato da Amedeo Venza sembrerebbe proprio di sì. L’exdi Luca Salatino, dopo diverse uscite con il tronista, era stata eliminata proprio a seguito di alcune segnalazioni che la vedevano impegnata con un altro ragazzo. Alle voci giunte in redazione, seppur in maniera anonima, Luca non aveva esitato a credere, a tal punto da decidere immediatamente di allontanare Eleonora dagli studi. A nulla erano valse le parole di Maria De Filippi. E neppure le lacrime della diretta interessata. “Eleonora, exdi Luca, ritrova l’amore con Mattia, ex attaccante del Parma!”, ha scritto Venza. Nessuna incertezza nelle parole dell’influencer che ha taggato i due diretti interessati. Lui è ...

