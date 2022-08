Un branco di orche terrorizza turisti e navigatori al largo della Bretagna Gli studiosi | “Dovrebbero vivere più a sud | è colpa del cambiamento climatico”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo glisperonano le barche e rompono i timoni per gioco, per allenarsi nella caccia e per delusione. Undista danneggiando molti yacht e barche a vela aldelle coste francesie numerosi equipaggi ehanno descritto le loro esperienze, spesso simili. Gli episodi più violenti hanno avuto luogo, durante l’estate, nel golfo di Biscaglia. Tra gli assalti più pericolosi, quello di cinquea uno yacht di duenorvegesi, padre e figlia, i quali, sebbene diretti a Madeira,ti dall’accaduto sono stati costretti a rientrare nel porto di Brest (Francia) per alcune riparazioni all’imbarcazione. “Continuavano a speronarci. Abbiamo avuto l’impressione che ...

