Sonego-Thompson in tv oggi: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Lorenzo Sonego se la vedrà contro l'australiano Jordan Thompson nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo torneo dello Slam della stagione. Tra i due non ci sono da registrare precedenti. Il torinese è reduce dall'ottavo di finale raggiunto a Winston-Salem, dove è riuscito ad interrompere una serie negativa di quattro eliminazioni di fila all'esordio. Entrambi sono scesi di molto in classifica dopo lo scorso Wimbledon, dove non hanno avuto la possibilità di difendere i punti della precedente edizione. L'azzurro si trova a ridosso della top sessanta mentre l'australiano è terminato addirittura fuori dai primi cento giocatori del mondo. Non a caso nelle ultime settimane è stato costretto a ripartire dal circuito Challenger. Sonego partirà con i favori del pronostico secondo i bookmakers.

