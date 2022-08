Quarta giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 29 agosto 2022) Frena il Bayern Monaco dopo la. I campioni di Germania sono stati bloccati dal Borussia M’Glabach sul proprio campo(1-1) e ora condividono il primato in classifica con l’Union Berlino che travolge lo Schalke 04 per 6-1. Rialzano la testa il Dortmund, che supera di misura l’Hertha(1-0) , e il Bayer Leverkusen , 3-0 sul campo del Mainz(0-3). Bene anche Hoffenheim, 1-0 all’Augsburg, e Lipsia, 2-0 sul Wolfsburg. Nei due posticipi, pareggio a reti bianche tra Colonia e Stoccarda(0-0), e vittoria esterna dell’Eintracht a Brema (3-4).: I RISULTATI FRIBURGO-BOCHUM 1-0 LIPSIA-WOLFSBURG 2-0 MAINZ-BAYER LEVERKUSEN 0-3 BAYERN ...

Finisce senza reti il posticipo della terzadi campionato fra Fiorentina e Napoli . 0 - 0 che non consente al club partenopeo di andare ...con il direttore di gara che punisce Martinez, ...Fiorentina - Napoli chiude la terzadi campionato con gli azzurri a punteggio pieno che cercano la fuga in vetta contro la ...più di due minuti per un fallo a centrocampo su Martinez. ...Si è conclusa quest’oggi l’edizione 2022 del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2022, ospitata dal Marina Monfalcone e organizzata dallo Yacht Club Monfalcone. La quarta e ultima giornata d ...Valanga di gol ad Anfield Road, dove i Reds travolgono il malcapitato Bournemouth per 9-0, successi anche per Chelsea, City e United ...