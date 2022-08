“Processo irreversibile”. Il piano di Putin che stravolge il mondo (Di lunedì 29 agosto 2022) Vladimir Putin, in un saluto pubblicato sul sito web del Cremlino in occasione dell'apertura del 7° Eastern Economic Forum in programma a Vladivostok, è tornato ad alzare la voce nei confronti di un mondo dominato dagli Usa: “L'obsoleto modello unipolare viene sostituito da un nuovo ordine mondiale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell'uguaglianza, riconoscendo il diritto di ogni stato e popolo al proprio percorso sovrano di sviluppo”. Secondo il leader del Cremlino “è nella regione Asia-Pacifico che si stanno formando potenti centri politici ed economici, che fungono da forza trainante di questo Processo irreversibile”. Putin ha inoltre sostenuto l'idea di creare dei “centri di adattamento per i migranti” sottolineando come dovrebbero conoscere “le tradizioni, i costumi e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Vladimir, in un saluto pubblicato sul sito web del Cremlino in occasione dell'apertura del 7° Eastern Economic Forum in programma a Vladivostok, è tornato ad alzare la voce nei confronti di undominato dagli Usa: “L'obsoleto modello unipolare viene sostituito da un nuovo ordine mondiale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell'uguaglianza, riconoscendo il diritto di ogni stato e popolo al proprio percorso sovrano di sviluppo”. Secondo il leader del Cremlino “è nella regione Asia-Pacifico che si stanno formando potenti centri politici ed economici, che fungono da forza trainante di questo”.ha inoltre sostenuto l'idea di creare dei “centri di adattamento per i migranti” sottolineando come dovrebbero conoscere “le tradizioni, i costumi e ...

