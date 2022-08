Pensioni in pagamento alle Poste di Civitavecchia: data e calendario (Di lunedì 29 agosto 2022) In arrivo le Pensioni di settembre alle Poste di Civitavecchia. L’importo sarà accreditato regolarmente a partire da giovedì 1 settembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello. Leggi anche: Pensioni: aumento in arrivo per tutti nel 2023, le novità da gennaio Il calendario Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli Uffici Postali di Civitavecchia e del litorale rispettando preferibilmente la seguente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) In arrivo ledi settembredi. L’importo sarà accreditato regolarmente a partire da giovedì 1 settembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o dipay Evolution potranno prelevare in contanti dagli ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello. Leggi anche:: aumento in arrivo per tutti nel 2023, le novità da gennaio IlAl fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno degli Uffici Postali die del litorale rispettando preferibilmente la seguente ...

