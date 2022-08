Noemi “scambiata” per Noemi Bocchi: «Sei una rovinafamiglie». L’equivoco social e la risposta della cantante (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine di gossip, c’è chi si scaglia contro Noemi. Su Twitter, infatti, un’utente indignata dal comportamento di Noemi Bocchi sbaglia il tag e si rivolge alla cantante che, divertita dall’errore, commenta: «Io al massimo vi posso cantare una canzone». In questi mesi i rumor e le indiscrezione sulla separazione dell’estate tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno appassionato milioni di italiani. In una sorta di telenovela infinita, i giornali si contendono quelle poche notizie che ogni giorno vengono raccolte sull’ormai ex coppia in un crescendo di dettagli e curiosità. E se da una parte la relazione tra l’ex numero 10 della Roma e Noemi Bocchi, ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 29 agosto 2022) Mentre la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine di gossip, c’è chi si scaglia contro. Su Twitter, infatti, un’utente indignata dal comportamento disbaglia il tag e si rivolge allache, divertita dall’errore, commenta: «Io al massimo vi posso cantare una canzone». In questi mesi i rumor e le indiscrezione sulla separazione dell’estate tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno appassionato milioni di italiani. In una sorta di telenovela infinita, i giornali si contendono quelle poche notizie che ogni giorno vengono raccolte sull’ormai ex coppia in un crescendo di dettagli e curiosità. E se da una parte la relazione tra l’ex numero 10Roma e, ...

