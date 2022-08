Nel cuore dell'Europa un rifugio alpino a cavallo dei confini (Di lunedì 29 agosto 2022) Presso il rifugio Europa, al confine tra Austria ed Italia, e' stato firmato l'atto costitutivo della Fondazione tra la Provincia di Bolzano, il Land Tirol e la sezione DAV Landshut. Il rifugio Europa,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Presso il, al confine tra Austria ed Italia, e' stato firmato l'atto costitutivoa Fondazione tra la Provincia di Bolzano, il Land Tirol e la sezione DAV Landshut. Il,...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della #pace… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Il Signore Vuole comunicarci la sua magnanimità, il suo amore senza limiti, senza riserve, senza c… - Raiofficialnews : L’ultima puntata #Superquark, il lascito finale di #PieroAngela, si apre con un documentario nel cuore dei ghiaccia… - LuciaLista5 : @Matteo23822635 Purtroppo sono tornata ,ho fatto 15 giorni ad agosto!!Vienna è stupenda ti resta nel cuore!! - sottoMiSa : RT @messybuthappy: 17 anni di #PrisonBreak, la serie in cui ogni personaggio si è preso il mio cuore a modo suo e ogni episodio mi ha regal… -