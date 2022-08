Milano, presunta violenza sessuale ad una 16enne. Lei non ricorda nulla (Di lunedì 29 agosto 2022) di ciò che le è accaduto nelle ore precedenti il risveglio Si sospetta una violenza sessuale ai danni di un 16enne, quella avvenuta la scorsa notte nella centralissima piazza Castello, all’angolo con via Minghetti, a Milano. La giovane si è svegliata intorno alle ore 7 di oggi, lunedì 29 agosto, in strada. Al suo risveglio, la 16enne si è ritrovata i pantaloni leggermente abbassati e lamentava dei dolori. Allarmata dall’accaduto, ha allertato il 112. Leggi anche: TESSERA SANITARIA NAZIONALE, IN ARRIVO QUELLA SENZA MICROCHIP Subito dopo la giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. Secondo le prime indiscrezioni, la giovane non ricorderebbe nulla di ciò che le sarebbe accaduto, ma solo che aveva trascorso la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 agosto 2022) di ciò che le è accaduto nelle ore precedenti il risveglio Si sospetta unaai danni di un, quella avvenuta la scorsa notte nella centralissima piazza Castello, all’angolo con via Minghetti, a. La giovane si è svegliata intorno alle ore 7 di oggi, lunedì 29 agosto, in strada. Al suo risveglio, lasi è ritrovata i pantaloni leggermente abbassati e lamentava dei dolori. Allarmata dall’accaduto, ha allertato il 112. Leggi anche: TESSERA SANITARIA NAZIONALE, IN ARRIVO QUELLA SENZA MICROCHIP Subito dopo la giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. Secondo le prime indiscrezioni, la giovane non ricorderebbedi ciò che le sarebbe accaduto, ma solo che aveva trascorso la ...

