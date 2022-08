Matera FdI apre il comitato | “Grazie Giorgia Meloni | darò voce alla nostra terra” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAbbracci e pacche sulle spalle. E già qualcuno, a dire il vero in tanti, che lo appella ‘Senatore’. Domenicatra lo scaramantico ed il realista, accoglie tutti con il sorriso di chi sa che, a prescindere da come andrà a finire, si regalerà un mese intenso, ricco di appuntamenti ma con un obiettivo più che realistico: un posto a Palazzo Madama., forza e speranza, le tre parole chiave di una campagna elettorale che incarna il suo modo d’essere: daread unache si affida a lui per portare a Roma le questioni ancora irrisolte da chi lo ha preceduto. La sua Villaè praticamente sold out, la valle caudina si stringe tutta intorno al sindaco di Bucciano che chiede il supporto di tutti in un collegio ampio e ricco di insidie. “La mia ...