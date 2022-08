zazoomblog : Lukaku Shock niente derby a rischio anche la partita contro il Bayern - #Lukaku #Shock #niente #derby #rischio - bedconejo : RT @DreamTeamCB: Sportitalia è la rete più ridicola che abbia mai visto Ricordo l'attesa per Lukaku...ero sotto shock per tanta idiozia Og… - DreamTeamCB : Sportitalia è la rete più ridicola che abbia mai visto Ricordo l'attesa per Lukaku...ero sotto shock per tanta idio… -

Corriere dello Sport

... da quando Blues e nerazzurri hanno iniziato a parlare per il ritorno dinella squadra di ... Una pedina importante per cui il club si muoverà in queste ore dopo aver superato lodovuto al ...... che tenterà l'assalto allo scudetto basandosi sulla coppia formata dae Lautaro Martinez: '... E poi c'è la Roma: 'Wijnaldum, frattura della tibia'. E spazio anche per il calciomercato ... Lukaku: "L'Inter era nel mio destino: mi farò perdonare dai tifosi" Chelsea are considering a late move for Crystal Palace forward, Wilfried Zaha, according to the UK Independent. Thomas Tuchel is eager to bolster his ...ARSENAL have been dealt a blow in their pursuit of Pedro Neto as Wolves have reportedly decided they will NOT be selling him this window. Meanwhile, the Gunners are reportedly keeping tabs on ...