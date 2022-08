Le cantanti contro la Meloni hanno rotto i c… (Di lunedì 29 agosto 2022) Le “cantanti” contro Giorgia Meloni hanno rotto i coglioni. Non per la critica, non serve precisarlo. Ma proprio perché non è critica. È posa. È selfie verbale. È pippone delle pippe. È una corsa a chi odia di più. Senza spiegare. Senza specificare. Per riflesso pavloviano. Per opportunismo. Per un clic in più. Una pena. E una noia, feroce, deprimente. Efferata. Alle “cantanti” contro Giorgia Meloni non crea problemi la contraddizione per cui da sedicenti femministe odiano una donna che per la prima volta potrebbe diventare premier, loro la risolvono così: ma lei non è una donna, lei è una fascista. Un fastidio, tutto questo starnazzare social che non va da nessuna parte. Elodie, Giorgia, Bertè… e anche Ariete E la Elodie che, ahò, le dà della coatta e ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 29 agosto 2022) Le “Giorgiai coglioni. Non per la critica, non serve precisarlo. Ma proprio perché non è critica. È posa. È selfie verbale. È pippone delle pippe. È una corsa a chi odia di più. Senza spiegare. Senza specificare. Per riflesso pavloviano. Per opportunismo. Per un clic in più. Una pena. E una noia, feroce, deprimente. Efferata. Alle “Giorgianon crea problemi la contraddizione per cui da sedicenti femministe odiano una donna che per la prima volta potrebbe diventare premier, loro la risolvono così: ma lei non è una donna, lei è una fascista. Un fastidio, tutto questo starnazzare social che non va da nessuna parte. Elodie, Giorgia, Bertè… e anche Ariete E la Elodie che, ahò, le dà della coatta e ...

