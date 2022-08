formichenews : ????#Kiev lancia la controffensiva. A Kherson sfondata la prima linea di difesa russa ??L'articolo di @RavazzoloGaia… - GattoLugano : Aviazione russa lancia numerose sortite contro forze ucraine sul fronte di Nikolayev,fuoco di controbatteria mette… - l_dirauso : #Zaporizhzhya il mondo non può stare ai ricatti di #Putin che attraverso il suo cagnolino #Medvedev lancia minacce'… -

... gli Usa inviano blindati da soccorso per i feriti: un aiuto per il morale di5 agosto - Gli Himars sotto il veto di Washington, Moscaun satellite spia iraniano 4 agosto -e Mosca, ...Intanto l'Ucrainala controffensiva, con civili evacuati dalla cittadina di Novaya Kakhova, ... Questo significa che la controffensiva diprocede da Kryvyi Rih, da nord. In un messaggio ...In settimana la missione Aiea nella centrale. Kuleba: "L'intervento più difficile nella storia dell'Agenzia". La Russia è pronta a garantire la sicurezza. (ANSA) ...Bombardamenti massicci e attacchi sul fronte meridionale. Kiev dà il via alla risposta militare tanto annunciata, il Pentagono è cauto, ma lo stesso Zelensky potrebbe aver dato l’ok per anticipare Mos ...