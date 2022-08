Insulti No vax a un bambino vaccinato. Il padre: «Denunce inutili, la foto di mio figlio è riapparsa sui social» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il caso era scoppiato lo scorso dicembre, quando Paolo Mezzana, medico specialista in chirurgia plastica, aveva postato su Facebook la foto del figlio di sei anni che aveva appena ricevuto il vaccino. La foto era stata rubata dal profilo dell’uomo e ripubblicata su un canale legato a un sito No vax con una serie di Insulti. Mezzana aveva denunciato l’accaduto, ma l’immagine del figlio, con in mano il “Diploma di coraggio” post vaccinazione, è riapparsa sui social No vax, accompagnata, anche stavolta, da frasi minacciose all’indirizzo dei genitori del bimbo: «Criminali», «Dovete finire malissimo». Mezzana ha commentato: «Abbiamo denunciato di nuovo alla polizia postale, ma il pm che si occupa del caso non ha fatto nulla per rimuovere il tweet e dopo dieci giorni la ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Il caso era scoppiato lo scorso dicembre, quando Paolo Mezzana, medico specialista in chirurgia plastica, aveva postato su Facebook ladeldi sei anni che aveva appena ricevuto il vaccino. Laera stata rubata dal profilo dell’uomo e ripubblicata su un canale legato a un sito No vax con una serie di. Mezzana aveva denunciato l’accaduto, ma l’immagine del, con in mano il “Diploma di coraggio” post vaccinazione, èsuiNo vax, accompagnata, anche stavolta, da frasi minacciose all’indirizzo dei genitori del bimbo: «Criminali», «Dovete finire malissimo». Mezzana ha commentato: «Abbiamo denunciato di nuovo alla polizia postale, ma il pm che si occupa del caso non ha fatto nulla per rimuovere il tweet e dopo dieci giorni la ...

