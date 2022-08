Henry azionista del Como, 'progetto che attendevo da tempo' (Di lunedì 29 agosto 2022) Thierry Henry, il campione del mondo francese ex Juventus, Arsenal e Barcellona, sarà azionista del Calcio Como 1907. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa oggi a Como. "È con grande ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Thierry, il campione del mondo francese ex Juventus, Arsenal e Barcellona, saràdel Calcio1907. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa oggi a. "È con grande ...

GoalItalia : 'Ho amato molto la Juve e l'Italia' ? Thierry Henry è un nuovo azionista del Como ? - DiMarzio : #SerieB, @CalcioComo | La conferenza stampa di Thierry #Henry, nuovo azionista del club, tra ambizione, progetti e… - glooit : Henry azionista del Como, 'progetto che attendevo da tempo' leggi su Gloo - ZonaBianconeri : RT @ale_s_sandro19: [1/2] ??Thierry #Henry, nuovo azionista del #Como, in conferenza stampa: “Io sarei rimasto in Italia se non fosse stato… - AnsaLombardia : Henry azionista del Como, 'progetto che attendevo da tempo'. Il francese ex Juve entra nella società lariana con Fa… -