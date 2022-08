vesuviano : Numerosi servizi in tv sulle bollette pazze. Tutti evidenziano gli importi finali, nessuno mostra i consumi reali d… -

hanno portato un cero nella Basilica di Sant'Antonio per chiedere "un miracolo" contro il caro - bollette, che sta schiacciando mette a rischio il comparto dei piccoli. Una 'provocazione' - Esercenti portano cero a Sant'Antonio contro caro-bollette - Cronaca Dicono che dopo l'accensione della candela davanti l'altare il prezzo del gas sia sceso davvero i commercianti padovani dell'Ascom che oggi, come avevano annunciato, hanno portato un cero nella Basili ...Le bollette che arrivano in questi giorni sono insostenibili: sul lungo periodo molte imprese saranno costrette ad abbassare la serranda, con una serie di ripercussioni pesanti sull'economia e sulla s ...