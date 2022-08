De Ketelaere-Leao è una delle coppie più intriganti della Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 agosto 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 3° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Prime partite vere. All’Olimpico gli Aquilotti vincono grazie ai cambi. Proprio così. Quando l’altro anno la Lazio decise di cambiare Inzaghi col Sor Polpetta. E’ questo il malizioso il ritornello che circola da Ponte Milvio ai Parioli. La LuLa sbarca all’Olimpico e si annuncia come uno spauracchio. Sor Polpetta oppone i due centrali supportati a turno dai terzini e da Cataldi, in grande giornata. In mezzo rispolvera Vecino, suo vecchio pallino, a guardia di Barella. Inzagino sbaglia tutto quello che può sbagliare. Rinuncia in partenza alla qualità del Turco e oppone un Gagliardini qualsiasi al Principe Serghei. Errore da matita blu. Mentre Dimarco e Bastoni dormono, il serbo superbo crossa per Felipe, che non segna mai tranne che contro i nerazzurri. Poi a inizio ripresa ci penserà una zampata di Lautaro a ristabilire ...