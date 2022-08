Corleonesi… quelli buoni

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 29 agosto 2022) Sarà presentato venerdì alle ore 18 presso il complesso monumentale S Agostino di Corleone il libro di Nonuccio Anselmo intitolato Corleonesi Senza Virgolette che parla di tutte quelle persone che si sono rimboccate le maniche per il bene della città di Corleone. “Negli anni Ottanta del Novecento – si legge nella nota di Nonuccio Anselmo – lo scontro lessicale si fece duro: un trio di Corleone: Liggio, Riina, Provenzano, aveva conquistato Cosa nostra e aveva fondato un impero. Corleone che in grandissima maggioranza erano persone per bene che non avevano nulla a che fare con la mafia”. Conclusione: “la differenza fu affidata a delle volatilissime virgolette che ogni tanto scomparivano”. Ai corleonesi senza virgolette è dedicato il nuovo libro di Nonuccio Anselmo, intitolato, per l’appunto, “Corleonesi senza virgolette”. Sono cento ritratti di gente comune, con il merito di essersi ...