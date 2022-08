Britney Spears: “Le mie esibizioni erano orribili e vi spiego perché ero un robot” (Di lunedì 29 agosto 2022) Ieri sera a sorpresa Britney Spears ha pubblicato un lungo audio di 23 minuti su You Tube. La popstar si è aperta con i fan ed ha parlato della conservatorship che l’ha tenuta in gabbia per 13 anni e di come la sua vita sia stata annullata per troppo tempo. Tra le tante cose la popstar di Gimme More ha anche dichiarato che le sue performance a Las Vegas non erano alla sua altezza ed ha spiegato perché. Il padre e il team le avevano rovinato la vita e a lei non importava più nulla, nemmeno esibirsi sul palco (dove non aveva libertà nemmeno su come acconciare i capelli). “My performances I know were horrible. I even wore wigs. I was just like a robot. I didn’t give a f**k anymore.” – Britney Spears pic.twitter.com/9jgYDotEqH — Fan Account (@breatheonmiley) August 28, ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 agosto 2022) Ieri sera a sorpresaha pubblicato un lungo audio di 23 minuti su You Tube. La popstar si è aperta con i fan ed ha parlato della conservatorship che l’ha tenuta in gabbia per 13 anni e di come la sua vita sia stata annullata per troppo tempo. Tra le tante cose la popstar di Gimme More ha anche dichiarato che le sue performance a Las Vegas nonalla sua altezza ed ha spiegato. Il padre e il team le avevano rovinato la vita e a lei non importava più nulla, nemmeno esibirsi sul palco (dove non aveva libertà nemmeno su come acconciare i capelli). “My performances I know were horrible. I even wore wigs. I was just like a. I didn’t give a f**k anymore.” –pic.twitter.com/9jgYDotEqH — Fan Account (@breatheonmiley) August 28, ...

