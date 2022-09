Ascolti tv 28 agosto 2022: La dama velata vince il Prime Time (Di lunedì 29 agosto 2022) Ascolti tv: La dama velata su Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La dama velata su Rai1 vince la gara degli Ascolti Tv di ieri sera con il 17% e 2,329 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Miriam Leone aveva fatto il 15% e 1,863 milioni. Seconda piazza per Instant Family che su Canale5 ha registrato il 12,3% di share media con 1,594 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Ma che bella sorpresaaveva raccolto il 12,3% e 1,624 milioni. Terza piazza per Rai3 con Città Segrgete che ha raggiunto il 10,1% di share e 1,363 milioni di spettatori. La settimana scorsa gli Europei di Atletica Leggera su Rai2 era stata vista da 1,363 milioni di persone, il 10,1% di share. Ascolti tv altre reti Questa domenica 4,8% di share per Tg2 Post ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 29 agosto 2022)tv: Lasu Rai 1 la più vista, poi Canale 5 Lasu Rai1la gara degliTv di ieri sera con il 17% e 2,329 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Miriam Leone aveva fatto il 15% e 1,863 milioni. Seconda piazza per Instant Family che su Canale5 ha registrato il 12,3% di share media con 1,594 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Ma che bella sorpresaaveva raccolto il 12,3% e 1,624 milioni. Terza piazza per Rai3 con Città Segrgete che ha raggiunto il 10,1% di share e 1,363 milioni di spettatori. La settimana scorsa gli Europei di Atletica Leggera su Rai2 era stata vista da 1,363 milioni di persone, il 10,1% di share.tv altre reti Questa domenica 4,8% di share per Tg2 Post ...

