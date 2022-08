Andreas Muller, contro gli ex colleghi di Amici: “Ingrati e irrispettosi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle scorse ore Andreas Muller ha spiazzato il popolo dei social. Attraverso i social, l’ex ballerino di Amici si è lasciato andare in un lungo sfogo in cui si è scagliato contro gli ex colleghi del talent. “Ingrati e irrispettosi” – Nelle sue storie su Instagram, Andreas ha lanciato pesanti accuse verso alcuni ex colleghi ed L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle scorse oreha spiazzato il popolo dei social. Attraverso i social, l’ex ballerino disi è lasciato andare in un lungo sfogo in cui si è scagliatogli exdel talent. “” – Nelle sue storie su Instagram,ha lanciato pesanti accuse verso alcuni exed L'articolo

infoitcultura : Amici, Andreas Muller contro gli ex ballerini: «Ingrati e irrispettosi» - infoitcultura : Andreas Muller agli ex talent: Ingrati e irrispettosi, vi appropriate di coreografie non vostre - infoitcultura : Andreas Muller a ruota libera contro i colleghi di Amici: 'Siete ingrati e irrispettosi', ecco i motivi del duro sf… - infoitcultura : “Ingrati e irrispettosi”, Andreas Muller senza freni: ora parla lui - infoitcultura : Amici, il duro sfogo social di Andreas Muller: 'Ingrati e irrispettosi', ecco cosa è successo -