Accoltellato al bar dopo lite in famiglia | muore un giovane di 30 anni

(Di lunedì 29 agosto 2022) Saranno probabilmente le immagini delle telecamere di sorveglianza a dare alla Polizia gli elementi necessari per ricostruire quanto è accaduto ieri all'interno del bar pasticceria "Le tre A" di via ...

...delpasticceria "Le tre A" di via Macallè, a Biella il locale di fronte allo stadio "Lamarmora" dove si è consumato l'omicidio di Andrea Maiolo , 30 anni, residente a Biella,a morte ......all'interno delpasticceria 'Le tre A' di via Macallé, a Biella. Nel locale di fronte allo stadio 'Lamarmora' si è consumato l'omicidio di Andrea Maiolo, 30 anni, residente a Biella,...Saranno probabilmente le immagini delle telecamere di sorveglianza a dare alla Polizia gli elementi necessari per ricostruire quanto è accaduto ieri ...Il delitto, secondo gli inquirenti, sarebbe maturato al culmine di una lite tra fratello e sorella, gestori di una pasticceria ...