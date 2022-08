Tiro a volo | Europei 2022 | Jessica Rossi e Daniele Resca si tingono d’oro nel Mixed Team di trap

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) A Larnaca, dove sono in corso glidi, risuona ancora una volta l’inno di Mameli. Dopo l’affermazione di ieri di Silvana Stanco, nel concorso individuale femminile di, oggi sono statia imporsi nel contest didella medesima specialità. Il duo emiliano dopo essersi qualificato per il Gold Medal Match, non ha lasciato spazio alla Turchia nella finalissima imponendosi nettamente con lo score di 6 punti a 0.hanno annichilito per tecnica, freddezza e precisione i rivali Safiye Sariturk Temizdemir e Oguzhan Tuzun in ogni singolo round.bissa ...