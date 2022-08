Serie B 2022/23: il Genoa vince di misura, 1-0 contro il Pisa (Di domenica 28 agosto 2022) Il Genoa conquista altri tre punti, battuto il Pisa di misura nel match valevole per la terza giornata di Serie B 2022/23. Dopo una prima mezz’ora equilibrata, è la formazione di Blessin a sbloccare il match. Al 30esimo minuto Ekuban si presenta di fronte a Nicolas e lo spiazza con un pallonetto magnifico. Sul finale ci prova ancora l’attaccante ghanese col mancino, pallone che esce di poco alla sinistra del portiere. Nella ripresa sono gli uomini di Maran a tentare la ribalta. I nerazzurri attaccano maggiormente, concludendo in porta in diverse occasioni: al 66esimo è Morutan a provarci dalla distanza, pallone che termine di poco al lato del portiere avversario. I toscani trovano davanti però una formazione che si posiziona bene in campo e chiude gli spazi. Sul finale i padroni di casa restano in ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Ilconquista altri tre punti, battuto ildinel match valevole per la terza giornata di/23. Dopo una prima mezz’ora equilibrata, è la formazione di Blessin a sbloccare il match. Al 30esimo minuto Ekuban si presenta di fronte a Nicolas e lo spiazza con un pallonetto magnifico. Sul finale ci prova ancora l’attaccante ghanese col mancino, pallone che esce di poco alla sinistra del portiere. Nella ripresa sono gli uomini di Maran a tentare la ribalta. I nerazzurri attaccano maggiormente, concludendo in porta in diverse occasioni: al 66esimo è Morutan a provarci dalla distanza, pallone che termine di poco al lato del portiere avversario. I toscani trovano davanti però una formazione che si posiziona bene in campo e chiude gli spazi. Sul finale i padroni di casa restano in ...

