Ronaldo al Napoli, ecco cosa manca. Il punto sulla trattativa (Di domenica 28 agosto 2022) Ronaldo al Napoli ecco cosa manca per concludere la trattativa che sta accendendo gli ultimissimi giorni di calciomercato. Jorge Mendes vuole portare Cristiano Ronaldo al Napoli. Il fuoriclasse portoghese può già lasciare il Manchester United: le indiscrezioni parlano di una super offerta da 140 milioni al patron del Napoli De Laurentiis. Paradossalmente, come accaduto lo scorso anno, a pochi giorni dal termine della finestra estiva di calciomercato, Cristiano Ronaldo potrebbe clamorosamente cambiare aria. Il suo ritorno al Manchester United non è andato come il portoghese sperava e il tecnico Ten Hag ha dimostrato più volte di non considerarlo non solo la stella della squadra ma nemmeno un titolare fisso.Jorge Mendes, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022)alper concludere lache sta accendendo gli ultimissimi giorni di calciomercato. Jorge Mendes vuole portare Cristianoal. Il fuoriclasse portoghese può già lasciare il Manchester United: le indiscrezioni parlano di una super offerta da 140 milioni al patron delDe Laurentiis. Paradossalmente, come accaduto lo scorso anno, a pochi giorni dal termine della finestra estiva di calciomercato, Cristianopotrebbe clamorosamente cambiare aria. Il suo ritorno al Manchester United non è andato come il portoghese sperava e il tecnico Ten Hag ha dimostrato più volte di non considerarlo non solo la stella della squadra ma nemmeno un titolare fisso.Jorge Mendes, ...

