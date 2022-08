Modello Orbán: «Troppe laureate, a rischio la crescita demografica e l’economia» (Di domenica 28 agosto 2022) Una teoria insolita teoria è sostenuta in un rapporto redatto dall’Ufficio dei revisori economici del Parlamento ungherese che è considerato molto vicino al Primo ministro Viktor Orbán. Gli autori della ricerca, che ha coinvolto 700 persone tra studenti e genitori, hanno rilevato che nell’ultimo decennio nelle università ungheresi si sono iscritte più donne che uomini. Oltre a questa tendenza, si registra anche un più elevato tasso di abbandono delle università da parte degli studenti maschi. Secondo lo studio, il fatto che un numero maggiore di donne investa nella propria istruzione potrebbe avere come conseguenza che in futuro queste donne non si sposeranno e non faranno figli. La percentuale in crescita di donne laureate costituirebbe un rischio non solo la crescita demografica del ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Una teoria insolita teoria è sostenuta in un rapporto redatto dall’Ufficio dei revisori economici del Parlamento ungherese che è considerato molto vicino al Primo ministro Viktor. Gli autori della ricerca, che ha coinvolto 700 persone tra studenti e genitori, hanno rilevato che nell’ultimo decennio nelle università ungheresi si sono iscritte più donne che uomini. Oltre a questa tendenza, si registra anche un più elevato tasso di abbandono delle università da parte degli studenti maschi. Secondo lo studio, il fatto che un numero maggiore di donne investa nella propria istruzione potrebbe avere come conseguenza che in futuro queste donne non si sposeranno e non faranno figli. La percentuale indi donnecostituirebbe unnon solo ladel ...

chiaragribaudo : “Troppe laureate”. In due parole l'aria che tira in Ungheria, paese che la destra italiana sceglie come modello. Or… - SimonaMalpezzi : Il modello Orbán, a cui si ispira la destra, vuole le donne a casa senza istruzione. La denatalità non si combatte… - pdnetwork : #Salvini ancora una volta esalta #Orban. Il modello ungherese che gli piace tanto, parla di mogli e madri. Nulla di… - chiamatemibobo : RT @Misurelli77: Vedere la destra italica prendere come modello senza nessuna vergogna le politiche di Orban, è uno spettacolo raccapriccia… - v_m_a_x_i_m_o : Con una crisi economica alle porte e la prospettiva di un governo modello #Orban non c'è niente di meglio che prome… -

