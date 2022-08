Londra, torna il Carnevale di Notting Hill (Di domenica 28 agosto 2022) La musica sale nelle strade della zona ovest di Londra mentre il famoso e colorato Carnevale di Notting Hill torna dopo due anni di cancellazione del Covid. Iniziato come una festa per bambini dalle ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) La musica sale nelle strade della zona ovest dimentre il famoso e coloratodidopo due anni di cancellazione del Covid. Iniziato come una festa per bambini dalle ...

LaVeritaWeb : Londra in allarme, troppi decessi per tumori e disturbi cardiaci: «Colpa delle serrate». Che in Italia la sinistra… - nicola_orritos : RT @matteobordone: Una storia che ci ricorda la portata dell’ormai noto rinascimento saudita, nel solco di Lorenzo il Sanguinario. (In brev… - Kiaret83 : RT @matteobordone: Una storia che ci ricorda la portata dell’ormai noto rinascimento saudita, nel solco di Lorenzo il Sanguinario. (In brev… - Mikazero : @Loppe_V Considerando che a giugno torna a Londra, e non credo l'Inter abbia i soldi per riscattarlo. Barella secon… - totodante : RT @matteobordone: Una storia che ci ricorda la portata dell’ormai noto rinascimento saudita, nel solco di Lorenzo il Sanguinario. (In brev… -