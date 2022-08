Linda Cerruti e i commenti sessisti sui social (Di domenica 28 agosto 2022) Linda Cerruti è una nuotatrice artistica italiana che ha appena conquistando ben otto medaglie (2 bronzi e 6 argenti) agli Europei di Roma.Un vero orgoglio per lo sport nazionale ma una sua foto sul suo profilo Instagram ha scatenato ondate di commenti maschilisti. La foto di Linda Cerruti Cosa è successo? Linda Cerruti ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una posa artistica, tipica del nuoto sincronizzato, scattata nella spiaggia di Noli in Liguria.Una spiaggia dove lei è cresciuta e si è allenata per anni con tanto impegno, costanza e sacrifici. Nella foto Linda Cerruti assume la posizione a testa in giù, in spaccata (una tipica posizione artistica del nuoto sincronizzato) con i premi sulle gambe, ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 28 agosto 2022)è una nuotatrice artistica italiana che ha appena conquistando ben otto medaglie (2 bronzi e 6 argenti) agli Europei di Roma.Un vero orgoglio per lo sport nazionale ma una sua foto sul suo profilo Instagram ha scatenato ondate dimaschilisti. La foto diCosa è successo?ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in una posa artistica, tipica del nuoto sincronizzato, scattata nella spiaggia di Noli in Liguria.Una spiaggia dove lei è cresciuta e si è allenata per anni con tanto impegno, costanza e sacrifici. Nella fotoassume la posizione a testa in giù, in spaccata (una tipica posizione artistica del nuoto sincronizzato) con i premi sulle gambe, ...

