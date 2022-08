Lecce Empoli, i convocati di Baroni: prima volta per Umtiti (Di domenica 28 agosto 2022) L’allenatore del Lecce Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista dell’Empoli Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro l’Empoli. prima chiamata per i nuovi acquisti Umtiti e Pezzella. Portieri: Bleve, Falcone, SamoojaDifensori: Baschirotto, Frabotta, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti.Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand.Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Strefezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) L’allenatore delha diramato la lista deiin vista dell’Marco, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita di questa sera contro l’chiamata per i nuovi acquistie Pezzella. Portieri: Bleve, Falcone, SamoojaDifensori: Baschirotto, Frabotta, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia,.Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand.Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Rodriguez, Strefezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

