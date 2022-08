sportli26181512 : Inter, mistero Gosens: sette mesi, una gara da titolare. E intanto Perisic a Londra vola...: Inter, mistero Gosens:… - zavar0v : RT @Gazzetta_it: Inter, mistero Gosens: sette mesi, una gara da titolare. E a Londra Perisic vola - Inter_Report : @Gazzetta_it avrà fatto 80 minuti da titolare ma è un mistero poi vi voglio quando inizierà ad ingranare - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Inter, mistero Gosens: sette mesi, una gara da titolare. E a Londra Perisic vola - Gazzetta_it : Inter, mistero Gosens: sette mesi, una gara da titolare. E a Londra Perisic vola -

la Repubblica

Perché nel passaggio di testimone tra Perisic e Gosens si è creato un allarmante cortocircuito, colpa delle difficoltà d'inserimento del tedesco per il quale l'ha investito 25 milioni di euro a ...Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche, Gosens è un: Perisic non ha un erede Lazio -, Inzaghi: "Spero che ... Inter, Gosens è un mistero: Perisic non ha un erede Il segretario dem a tutto campo dal caro-gas allo sprint elettorale: «All'estero aleggia l'incubo del 2011. Con questa legge elettorale non c'è pareggio. Diritti civili e sociali sono complementari» ...Inter, Gosens è un mistero. Inzaghi pensa a come rilanciare la freccia tedesca, nel frattempo mercoledì si torna in campo.