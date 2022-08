chiaretta_g : @FRAXCHARLES Probabile Max farà rossa gialla rossa e doppia tutti. Per Charles c'è un trionfo di possibili puttanat… - Max_Alle : RT @fleinaudi: “Quello schiavo che gli antichi romani ponevano a fianco del generale vittorioso cui erano stati decretati gli onori del tri… - max_blue : RT @worldernest: @La_manina__ Dopo il trionfo di Draghi, il confronto impietoso e il rimpianto mi sa che hai passato una nottata peggiore d… - max_pell : RT @Palazzo_Chigi: Gli Europei di nuoto di #Roma2022 sono stati una straordinaria festa per lo #sport italiano: grande partecipazione ed en… -

Se a questo si aggiunge la straordinaria abilità diVerstappen che riesce a far funzionare questa macchina in maniera davvero simbiotica, si può capire bene come il gap da oggi sia diventato ...Con un ritmo martellante, il Campione del Mondo in carica si mette alle spalle il compagno di squadra Perez, che non può nulla difronte allo strapotere di Super. Buona la condotta di gara di ... Il trionfo di Max, l'extraterrestre. Le Red Bull volano, la Ferrari rallenta La Red Bull che si è presentata a Spa pare aver tolto ogni dubbio, se ancora ce n’erano, sul destino della stagione ...Max Verstappen trionfa a Spa: in 12 giri prende la testa della gara dal 14° posto del via e poi fa il vuoto alle sue spalle. La Red Bull festeggia la ...