Fabrizio Romano: Il Newcastle acquisterà Alexander Isak dalla Real Sociedad, medico in Inghilterra… (Di domenica 28 agosto 2022) Il Newcastle acquisterà Alexander Isak dalla Real Sociedad, medico in Inghilterra poiché i club hanno completato l'accordo su 65 milioni di euro di quota e 5 milioni di euro aggiuntivi, firma del record del club: eccoci qui. #NUFC L'accordo includerà anche una clausola di vendita per la Real Sociedad. pic.twitter.com/bmYzwGG7Oc — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 25 agosto 2022

