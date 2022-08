F1: Gp Belgio, Verstappen al comando a metà gara davanti a Perez e Sainz (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - Dopo 22 dei 44 giri previsti Max Verstappen è saldamente al comando del Gp del Belgio. L'olandese della Red Bull guida davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz. Quinto posto per l'altra Rossa di Charles Leclerc alle spalle anche della Mercedes di George Russell. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - Dopo 22 dei 44 giri previsti Maxè saldamente aldel Gp del. L'olandese della Red Bull guidaal compagno di squadra Sergioe alla Ferrari di Carlos. Quinto posto per l'altra Rossa di Charles Leclerc alle spalle anche della Mercedes di George Russell.

