F1, Ferrari chiamata a serie riflessioni dopo il Gp del Belgio: i fattori che hanno portato a una inferiorità netta rispetto alla Red Bull (Di domenica 28 agosto 2022) Una Red Bull così è troppo per tutti, non solo per la Ferrari. Mentre il dominio di Verstappen visto oggi in Belgio lo fa entrare ancor più nella storia. Capace di rifilare al traguardo 17”8 a Pérez e 26”8 a Sainz, gli altri sul podio dopo una gara a parte, a soli 24 anni e 331 giorni l’olandese ha già vinto 29 gare, molto più di quanto avevano fatto Vettel (22), Alonso (14) e Hamilton (11). Un pilota mai sazio di successi e anche appassionato di rimonte: se in Ungheria, prima della pausa-estiva, aveva chiuso davanti a tutti partendo dal decimo posto (per i problemi di potenza in qualifica), a Spa è passato dal 14esimo al primo in soli 12 giri, mentre quattro tornate prima era già in zona podio. Ciò vuol dire che quella del Campione 2021 è la rimonta più veloce in tutta la storia della F1. Già diverse statistiche le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Una Redcosì è troppo per tutti, non solo per la. Mentre il dominio di Verstappen visto oggi inlo fa entrare ancor più nella storia. Capace di rifilare al traguardo 17”8 a Pérez e 26”8 a Sainz, gli altri sul podiouna gara a parte, a soli 24 anni e 331 giorni l’olandese ha già vinto 29 gare, molto più di quanto avevano fatto Vettel (22), Alonso (14) e Hamilton (11). Un pilota mai sazio di successi e anche appassionato di rimonte: se in Ungheria, prima della pausa-estiva, aveva chiuso davanti a tutti partendo dal decimo posto (per i problemi di potenza in qualifica), a Spa è passato dal 14esimo al primo in soli 12 giri, mentre quattro tornate prima era già in zona podio. Ciò vuol dire che quella del Campione 2021 è la rimonta più veloce in tutta la storia della F1. Già diverse statistiche le ...

