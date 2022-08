Elezioni, l’ultimo sondaggio: Cresce ancora Fdi: è al 24,7% (+0,4%). Il Pd cala: 23,3% (-0,2%). Giù anche Fi. Delude il Terzo Polo (Di domenica 28 agosto 2022) l’ultimo sondaggio di Termometro politico, svolto tra il 23 e il 25 agosto, dà Fratelli d’Italia ancora in vantaggio nei confronti del Pd, ancora in calo: 24,7% contro 23,3%. Il 23 agosto erano rispettivamente al 24,3% e 23,5%. Stabile la Lega al 14,3% mentre M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico (0,8%)”. Mancano 30 giorni al voto. L’astensione vale il 35%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022)di Termometro politico, svolto tra il 23 e il 25 agosto, dà Fratelli d’Italiain vantaggio nei confronti del Pd,in calo: 24,7% contro 23,3%. Il 23 agosto erano rispettivamente al 24,3% e 23,5%. Stabile la Lega al 14,3% mentre M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico (0,8%)”. Mancano 30 giorni al voto. L’astensione vale il 35%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MattiaBBagnoli : @civati alla fine si candida a Bologna, al Senato. La città dove ho fatto l'università. È una brava persona, oltre… - Ernesto23710724 : RT @Muivida1: Chi all’ultimo, come fece #Berlusconi con l’ICI, parlerà di agevolazioni per l’incremento massiccio dello #smartworking nel p… - Muivida1 : Chi all’ultimo, come fece #Berlusconi con l’ICI, parlerà di agevolazioni per l’incremento massiccio dello… - TaskrmSolfa : @TizianaFerrario Cara @TizianaFerrario con la @GiorgiaMeloni sbaglia proprio indirizzo. Se la prenda piuttosto con… - carlo1493 : @Open_gol Come se nel 2016 fossimo in questa situazione. Come se potesse immaginarsi che poi l’alleato strategico d… -