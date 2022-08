Coco Gauff rivela | ' I miei primi guadagni li devo a Serena Williams'

TheSinnersDrea1 : Quando sto al mare, non amo espormi al sole. Ma le dimensioni degli ombrelloni impediscono di stare totalmente all'… - Tennis_Ita : Coco Gauff e l'influenza di Serena e Venus: 'Senza di loro non sarei stata una tennista' - RoseAlvees50 : @sylviobastos63 @42mathias_ que tal Stefani e Coco Gauff #TenisNaEspn -

SuperTennis

Non è un mistero che Serena e Venus Williams abbiano avuto un'influenza determinante nelle scelte di carriera di. "Senza di loro non avrei giocato a tennis" ha detto a ESPN. Nella conferenza stampa della vigilia a Flushing Meadows la teenager statunitense, la più giovane testa di serie nel singolare ...Sembrerebbe facile dare ail ruolo di potenziale avversaria di terzo turno, qualora l'ostacolo del secondo fosse superato (e non è scontato, anzi). La finalista del Roland Garros non ha al momento reali ostacoli (... Le scarpe rosse di Coco Gauff: l'ultimo grido a New York Non è un mistero che Serena e Venus Williams abbiano avuto un'influenza determinante nelle scelte di carriera di Coco Gauff. 'Senza di loro non ...Le due teenager celebrano la campionessa Williams. Intanto la finalista dello scorso anno Fernandez ci riprova: ...