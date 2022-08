Calciomercato Roma, Camara sì o no? Spuntano due alternative (Di domenica 28 agosto 2022) Fasi finali di questa sessione stiva di Calciomercato: le squadre provano a puntellare la rosa con gli ultimi colpi. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul fronte acquisti a centrocampo della Roma. La trattativa più “calda” è quella che vedrebbe Camara, calciatore dell‘Olympiacos, vestire giallorosso: è il nome che va per la maggiore in casa Roma ma non si chiudono le pratiche per il classe ’97. Per questo, sempre secondo la fonte, il General Manager Tiago Pinto starebbe pensando di prevenire un’eventuale rottura della trattativa mantenendo in piedi le piste Grillitsch (svincolatosi dall’Hoffenheim) e Sambi Lokonga dell‘Arsenal (su cui i Gunners spesero 20 milioni per portarlo via dall’Anderlecht). Roma Camara Olympiacos Per Camara la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) Fasi finali di questa sessione stiva di: le squadre provano a puntellare la rosa con gli ultimi colpi. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul fronte acquisti a centrocampo della. La trattativa più “calda” è quella che vedrebbe, calciatore dell‘Olympiacos, vestire giallorosso: è il nome che va per la maggiore in casama non si chiudono le pratiche per il classe ’97. Per questo, sempre secondo la fonte, il General Manager Tiago Pinto starebbe pensando di prevenire un’eventuale rottura della trattativa mantenendo in piedi le piste Grillitsch (svincolatosi dall’Hoffenheim) e Sambi Lokonga dell‘Arsenal (su cui i Gunners spesero 20 milioni per portarlo via dall’Anderlecht).Olympiacos Perla ...

