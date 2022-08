Pall_Gonfiato : #Bargiggia durissimo: “Sei un imbecille sottosviluppato. Arrivo #Ronaldo rovinerà il #Napoli” -

Sportevai.it

Non le manda a dire Paolo. Come riportato da tuttojuve.com , il giornalista ha risposto alle domande degli ascoltatori di 1 Station Radio durante la trasmissione 1 Football Club:Non le manda a dire Paolo. Come riportato da tuttojuve.com , il giornalista ha risposto alle domande degli ascoltatori di 1 Station Radio durante la trasmissione 1 Football Club: Juve, Bargiggia durissimo: così si copre di ridicolo | Top News “Ad oggi, dentro al Napoli considerano allo "0,5%" la fattibilità dell'operazione Cristiano Ronaldo, ma restano vigili. In caso di arrivo, il portoghese farebbe il centravanti nel 4 3 3 e la sottopunt ...Sabato c’è la Roma e perdere ulteriore terreno da Inter e Napoli non è un’opzione ben accetta in quel di Torino. Allegri, attacco durissimo: “Problema non solo in campo”. Il direttore di ‘Telelombardi ...