Amarcord Verona-Atalanta | quando al Bentegodi i nerazzurri sognarono lo Scudetto

(Di domenica 28 agosto 2022) Un delle partite più belle di sempresi tratta diè sicuramente quella targata 2021/2022ha fatto a suo modo la storia deicon 14 vittorie su 40 incontri disputati, su tutti quella dell’anno scorso dove è scaturita una delle vittorie più belle di sempre.12 dicembre 2021, l’sta vivendo il periodo più positivo della stagione: quattro vittorie di fila, una squadra che reagiva alla grande nonostante gli infortuni e il successo contro il Napoli aveva portato la Dea ad essere in piena lotta per il primo posto. Serve una prova di maturità, e davanti c’è ildi Tudor che sta disputando una buon campionato, mostrando anche di saper fare calcio.L’inizio è tutto in salita con l’Hellas che prima ...

