25^ edizione del Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo

(Di domenica 28 agosto 2022) Torna la musica live al, ilival internazionale dell’integrazione culturale in programma a SanLodal 16 al 25 settembre 2022 cheeggia quest’anno il suo venticinquennale all’insegna dello slogan “Love never stops” riunendo, come è tradizione, paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità. Dopo un anno (il 2020) di stop imposto dalla pandemia e un’2021 nel rispetto delle limitazioni per il contrasto al Covid, SanLotornerà ad ospitare chef provenienti da tutto il mondo, ospiti e artisti per una dieci giorni di appuntamenti, sfide di cucina, degustazioni, concerti e incontri culturali. Organizzato ...

katiaMMLights : RT @tendenzetv: #MarcoMengoni: perché stasera si esibirà durante il concerto che conclude la 25° edizione de #lanottedellataranta, a Melpig… - xpsicomarco : RT @tendenzetv: #MarcoMengoni: perché stasera si esibirà durante il concerto che conclude la 25° edizione de #lanottedellataranta, a Melpig… - sandroid76 : @Gianca_barba @Artibani1 L'ultima doppia edizione almeno 30 anni fa. L'ultimo palazzetto 25. - mclaudia_15 : RT @MusicTvOfficial: Tutto pronto a #Melpignano per il Concertone del 27 agosto che conclude l'edizione numero 25 de #lanottedellataranta.… - KrisBigstone : RT @tendenzetv: #MarcoMengoni: perché stasera si esibirà durante il concerto che conclude la 25° edizione de #lanottedellataranta, a Melpig… -

ByoBlu

Per questo quando mi è stato rivolto l'invito di far parte del cast di questanon potevo che esserne felicissimo. Si è subito creata empatia e poi torno in una terra con la quale ho un ...Un'iniziativa culturale internazionale di arte performativa multidisciplinare giunta alla quarta. A Stromboli, l'isola vulcanica delle Eolie, recentemente colpita da varie sventure, dall'... TG BYOBLU24 | 25 AGOSTO 2022 | EDIZIONE 20.00 Il giro d'Italia in moto con i ragazzi down inizierà a Palermo il 3 settembre per concludersi a Roma il 5 ottobre. Passerà anche dalla Calabria ...Una sagra nel fine settimana Torna, per tutte le sere da giovedì 25 agosto a domenica 4 settembre, "Cipolla di Certaldo in sagra", giunta alla decima edizione. Sulla terrazza panoramica dedicata ad E ...