Wta Cleveland 2022, bis americano per Samsonova: sconfitta Sasnovich in finale (Di sabato 27 agosto 2022) Ljudmila Samsonova ha sconfitto Aliaksandra Sasnovich per 6-1, 6-3, nella circostanza della finale del Wta 250 di Cleveland 2022. La tennista russa, per quattro anni peraltro rappresentante dell’Italia, ha ottenuto il terzo titolo in carriera, il secondo stagionale, grazie a una prestazione di alto livello. Samsonova ha capitalizzato ogni occasione a sua favore, spingendo meravigliosamente al servizio e calibrando al meglio la potenza dei suoi colpi in risposta; dal canto suo, nel solito caos tattico che la contraddistingue nel bene e nel male, la bielorussa non è riuscita a tenere i ritmi forsennati imposti dall’avversaria. Troppi errori ‘di concetto’ di Sasnovich, a beneficio di una Samsonova invece ordinata, con le idee chiare e soprattutto ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Ljudmilaha sconfitto Aliaksandraper 6-1, 6-3, nella circostanza delladel Wta 250 di. La tennista russa, per quattro anni peraltro rappresentante dell’Italia, ha ottenuto il terzo titolo in carriera, il secondo stagionale, grazie a una prestazione di alto livello.ha capitalizzato ogni occasione a sua favore, spingendo meravigliosamente al servizio e calibrando al meglio la potenza dei suoi colpi in risposta; dal canto suo, nel solito caos tattico che la contraddistingue nel bene e nel male, la bielorussa non è riuscita a tenere i ritmi forsennati imposti dall’avversaria. Troppi errori ‘di concetto’ di, a beneficio di unainvece ordinata, con le idee chiare e soprattutto ...

sportface2016 : #WTACleveland, bis americano per #Samsonova: sconfitta #Sasnovich in finale - livetennisit : ATP 250 Wnston Salem e WTA 250 Cleveland e Granby: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - sportface2016 : #WtaCleveland: come e quando seguire la finale #Samsonova-#Sasnovich in diretta - Ubitennis : WTA Cleveland, Sasnovich rimonta Cornet e volta in finale. Affronterà Samsonova - zazoomblog : WTA Cleveland 2022: la finale sarà Sasnovich-Samsonova - #Cleveland #2022: #finale -