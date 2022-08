VIDEO F1, gli highlights delle qualifiche del GP del Belgio (Di sabato 27 agosto 2022) Lo spagnolo Carlos Sainz scatterà dalla pole-positon domani in occasione dell’edizione 2022 del Gran Premio del Belgio, 14mo impegno del Mondiale F1. Il portacolori della Ferrari precederà il messicano Sergio Perez (Red Bull) ed il connazionale Fernando Alonso (Alpine), rispettivamente in seconda ed in terza piazza grazie alla sanzione inflitta all’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo in carica dovrà infatti partire dalla 14ma casella dello schieramento per aver sostituito alcune componenti della ‘Power Unit’, una situazione condivisa con il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) che si ritroverà alle spalle del #1 del gruppo. Le varie penalità hanno modificato la graduatoria di un turno letteralmente dominato dal già citato Verstappen, abile a precedere di ben sei decimi il resto degli avversari. Il leader del Mondiale mette paura a tutti alla vigilia di una ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Lo spagnolo Carlos Sainz scatterà dalla pole-positon domani in occasione dell’edizione 2022 del Gran Premio del, 14mo impegno del Mondiale F1. Il portacolori della Ferrari precederà il messicano Sergio Perez (Red Bull) ed il connazionale Fernando Alonso (Alpine), rispettivamente in seconda ed in terza piazza grazie alla sanzione inflitta all’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo in carica dovrà infatti partire dalla 14ma casella dello schieramento per aver sostituito alcune componenti della ‘Power Unit’, una situazione condivisa con il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) che si ritroverà alle spalle del #1 del gruppo. Le varie penalità hanno modificato la graduatoria di un turno letteralmente dominato dal già citato Verstappen, abile a precedere di ben sei decimi il resto degli avversari. Il leader del Mondiale mette paura a tutti alla vigilia di una ...

