Ucraina | allarme per fughe radioattive a Zaporizhzhia Mosca | “Livelli normali” Ma si chiede l’ispezione di Aiea

fattoquotidiano : Russia, l’allarme delle ong: “Mosca recluta carcerati da mandare in Ucraina”. L’esperto: “Hanno bisogno di ricambi… - CB_Ignoranza : È successo nel match tra Rukh Lviv e Metalist Kharkiv in Premier League ucraina, ripetutamente interrotto dalle sir… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Ucraina, Kiev si prepara a offensiva al sud. 2 missili terra-aria russi su Nikopol. Cresce allarme Zaporizhzhia il cui… - oggisettimanale : Allarme di #Kiev: “Rischio diffusione di sostanze radioattive da #Zaporizhzhia”. La replica di #Mosca : “Livelli no… - francescagraz1 : Ucraina, Kiev si prepara a offensiva al sud. 2 missili terra-aria russi su Nikopol. Cresce allarme Zaporizhzhia il… -

Quando i giorni di guerra sono 186, a Zaporizhzhia c'è il rischio di una "fuoriuscita di sostanze radioattive". L'sulla centrale più grande d'Europa, lanciato dalla società nazionaleper la produzione di energia nucleare, Energoatom, segna un nuovo preoccupante passaggio nel conflitto, che ora ...Già da prima che iniziasse la guerra in, Bessi aveva insistito sul fatto che il gas ... La decisione tedesca è un campanello d'anche per l'Italia Certo. Anzi bisogna monitorare ed ...Il caro energia in Italia sta diventando un grosso problema anche per il settore agroalimentare, come comunica Coldiretti.Le forze russe continuano a rapire i residenti nella parte occupata della regione ucraina di Kherson e ad usare la violenza durante gli interrogatori dei detenuti: lo ha reso noto l'amministrazione mi ...