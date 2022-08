TS – Juve-Roma 1-1 | il tabellino

(Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 22:28:42 Flash news da TS:1-1: NUMERI E STATISTICHE(4-3-3): Sczcesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli (41? st Rovella), Rabiot (13? st Zakaria), Miretti (32? st Milik); Cuadrado (32? st McKennie), Vlahovic (41? st Kean), Kostic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, McKennie, Rovella, Zakaria, Milik, Kean, Soulé. All. Allegri(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (1? st El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (17? st Celik), Cristante, Matic, Spinazzola (1? st Zalewski); Dybala (32? st Kumbulla), Pellegrini (48? st Bove); Abraham.A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Zalewski, Tripi, El Shaarawy. All. Mourinho ARBITRO: Irrati di Pistoia MARCATORI: 2? pt Vlahovic (J), 24? st Abraham (R) NOTE: AL 26? gol annullato a Locatelli (J) ...

Dybala non segna, ma Abraham sì: all'Allianz Stadium finisce 1 - 1, con l'inglese che raccoglie di testa una rovesciata di Dybala e pareggia il gol iniziale di Vlahovic. Il serbo aveva interrotto l'...Il primo tempo di Juventus -ha portato con sè anche tutte le reazione dei tifosi sui social. Da chi è incredulo a vedere unacosì brillante, ...Al 25' la Juve trova il raddoppio con un destro potente da fuori di ... Al minuto 84, sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, la Roma è ancora pericolosa e con una carambola sfiora la rimonta.TORINO - Juventus-Roma risultato finale. Pronti via, al 2' la Juve è già in vantaggio: sinistro magico di Vlahovic che va in goal direttamente su punizione.