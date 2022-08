Serie B LIVE: Palermo-Ascoli, Cagliari e Ternana dalle 20.45 (Di sabato 27 agosto 2022) La Serie B riparte con il programma della terza giornata di campionato e sono 3 gli incontri in programma in questo sabato tutti alle 20.45 Fari pu... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) LaB riparte con il programma della terza giornata di campionato e sono 3 gli incontri in programma in questo sabato tutti alle 20.45 Fari pu...

CentotrentunoC : #SpalCagliari ?? C'è Marko Rog dal 1' per Liverani nell'undici anti-Spal: le formazioni ufficiali della sfida nel… - zazoomblog : LIVE Juventus-Roma 1-0 Serie A calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Juventus-Roma #Serie #calcio - calciocesenafc : VOGLIA DI CESENA? LO TROVI SU @ElevenSportsIT - Tutta la Serie C 2022-23 con le partite di campionato, i playoff, i… - bizcommunityit : Juventus-Roma, il risultato in diretta LIVE - internewsit : Live Serie A, al via la ripresa: Cremonese-Torino e Juventus-Roma - -