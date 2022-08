Paolo del Debbio, saltano i nervi già alla prima puntata | “Fate finire!”: delirio in studio [VIDEO] (Di sabato 27 agosto 2022) Durante la prima puntata di Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio si è trovato a dover di nuovo urlare: in studio esplode il caos Paolo Del Debbio (Mediaset Infinity)Giovedì 25 agosto è tornato su Rete4 il talk show di Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio. Dopo la consueta pausa estiva, il programma è ritornato con un po’ di anticipo proprio in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, con le quali si eleggerà un nuovo governo. La situazione è molto tesa e non sarà facile, per chi vincerà le elezioni, governare: la crisi economica, infatti, è arrivata a livelli gravi. Per questo motivo, Paolo del Debbio ha voluto dare voce ai diversi partiti e anche a diverse persone, che si trovano a dover vivere ... Leggi su specialmag (Di sabato 27 agosto 2022) Durante ladi Dritto e Rovescio,delsi è trovato a dover di nuovo urlare: inesplode il caosDel(Mediaset Infinity)Giovedì 25 agosto è tornato su Rete4 il talk show diDel, Dritto e Rovescio. Dopo la consueta pausa estiva, il programma è ritornato con un po’ di anticipo proprio in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, con le quali si eleggerà un nuovo governo. La situazione è molto tesa e non sarà facile, per chi vincerà le elezioni, governare: la crisi economica, infatti, è arrivata a livelli gravi. Per questo motivo,delha voluto dare voce ai diversi partiti e anche a diverse persone, che si trovano a dover vivere ...

acmilan : Maldini and Massara on ground to show their support ahead of the Rossonere's seasonal debut ?????? Paolo e Frederic… - matteosalvinimi : Grazie a Paolo Del Debbio, che ieri mi ha intervistato in occasione della prima puntata della stagione di Dritto e… - oss_romano : #26agosto #archivioOR #storia La #primapagina dell' @oss_romano del #26 agosto 1978. Elezione di Giovanni Paolo I. - paolo_iocca : RT @aboubakar_soum: La mia è una storia di riscatto di chi, pur vivendo condizioni estreme, non cede al dogmatismo e vuole dare risposte al… - freemind81 : RT @illibraio: Pier Paolo Pasolini è stato uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano: la sua vita ha destato scandalo, mentre… -