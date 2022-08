Non sarà nel cast del GF Vip, l’attrice smentisce le voci sulla sua presenza (Di sabato 27 agosto 2022) l’attrice non sarà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip: ha smentito tutte le voci sulla sua presenza. La nuova edizione del Grande Fratello Vip parte il 19 settembre su canale 5 in prima serata. Il reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini ha riscontrato, nelle ultime edizioni, un successo impressionante. Da qui L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 agosto 2022)nonneldella nuova edizione del Grande Fratello Vip: ha smentito tutte lesua. La nuova edizione del Grande Fratello Vip parte il 19 settembre su canale 5 in prima serata. Il reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini ha riscontrato, nelle ultime edizioni, un successo impressionante. Da qui L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

AndreaVenanzoni : La violentissima crisi energetica sarà combattuta con: - TikTok - Leva obbligatoria - Guanciale - Bonus a caso - A… - CarloCalenda : I problemi italiani sono gli stessi da 30 anni; il nostro è un Paese che non conosce il termine “implementazione” c… - SuperQuarkRai : Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”.… - gigi_rai : @Lekr_AC L'evasione fiscale non sarà MAI efficacemente combattuta, perché è un ghiottissimo alibi per costringere e… - AAguar73 : @matteosalvinimi Ultimamente mi ritrovo troppo spesso a difendere Matteuccio: sarà la vecchiaia o sarà molto più pr… -