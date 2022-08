Libia, sparatorie ed esplosioni a Tripoli: almeno 2 morti e 5 feriti – I video (Di sabato 27 agosto 2022) Continuano gli scontri nella capitale libica Tripoli. Dopo le tensioni della notte si contano «almeno due morti» – riferisce la televisione Al Hadath – ai quali si sommano cinque feriti con lesioni leggere o di media gravità che sono stati accolti negli ospedali della città. Al Hadath non specifica se si tratti di civili o miliziani e cita «fonti mediche». La testata libica parla di «pesanti sparatorie» che sono durate fino alla mattinata di oggi, oltre a «forti esplosioni» in vari punti della città. «Non è chiaro se i combattimenti fossero direttamente legati allo stallo politico libico sul controllo del governo», prosegue la tv. Lo scorso mese i manifestanti avevano assaltato il parlamento della Libia a Tobruk dando fuoco a pneumatici e lanciando oggetti per poi ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Continuano gli scontri nella capitale libica. Dopo le tensioni della notte si contano «due» – riferisce la televisione Al Hadath – ai quali si sommano cinquecon lesioni leggere o di media gravità che sono stati accolti negli ospedali della città. Al Hadath non specifica se si tratti di civili o miliziani e cita «fonti mediche». La testata libica parla di «pesanti» che sono durate fino alla mattinata di oggi, oltre a «forti» in vari punti della città. «Non è chiaro se i combattimenti fossero direttamente legati allo stallo politico libico sul controllo del governo», prosegue la tv. Lo scorso mese i manifestanti avevano assaltato il parlamento dellaa Tobruk dando fuoco a pneumatici e lanciando oggetti per poi ...

GiuliaRastajuly : RT @armidago68: #Libia Da molte settimane in Libia si spara di nuovo. Le milizie di Dbeibah e di Bashagha si affrontano o sparatorie uotidi… - Ant5410 : RT @armidago68: #Libia Da molte settimane in Libia si spara di nuovo. Le milizie di Dbeibah e di Bashagha si affrontano o sparatorie uotidi… - MamafricaO : RT @armidago68: #Libia Da molte settimane in Libia si spara di nuovo. Le milizie di Dbeibah e di Bashagha si affrontano o sparatorie uotidi… - MgraziaT : RT @armidago68: #Libia Da molte settimane in Libia si spara di nuovo. Le milizie di Dbeibah e di Bashagha si affrontano o sparatorie uotidi… - AlbyPiero : RT @armidago68: #Libia Da molte settimane in Libia si spara di nuovo. Le milizie di Dbeibah e di Bashagha si affrontano o sparatorie uotidi… -