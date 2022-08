Le gomme tagliate e lo zucchero: la trappola del killer di Alessandra (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo la ricostruzione della polizia, Giovanni Padovani avrebbe teso una trappola alla ex compagna. Il gip: "Le aveva rubato la password e la controllava sui social" Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Secondo la ricostruzione della polizia, Giovanni Padovani avrebbe teso unaalla ex compagna. Il gip: "Le aveva rubato la password e la controllava sui social"

SnoqTorino : RT @La27ora: Prima di ucciderla, l'aveva perseguitata per settimane - crlggg : Femminicidio di Bologna, tutte le molestie dell’ex a Sandra: zucchero nel serbatoio e gomme dell’auto tagliate - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Prima di ucciderla, l'aveva perseguitata per settimane - AgazziNora : RT @La27ora: Prima di ucciderla, l'aveva perseguitata per settimane - La27ora : Prima di ucciderla, l'aveva perseguitata per settimane -