Juventus-Roma 1-1: Abraham risponde a Vlahovic (Di sabato 27 agosto 2022) Big match di giornata allo Juventus Stadium, dove i bianconeri ancora rimaneggiati dagli infortuni affrontano la Roma che pure ha defezioni importanti. Tanto però l'entusiasmo per i...

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - matt_eoo0 : RT @riotwithstyle: Serie A ???? Juventus vs Roma 27/08/2022 - robyriccio77 : Juventus e Roma si annullano nella mediocrità. Buona notizia anche per i depressi come noi?? -